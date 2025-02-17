Многие любят похрустеть пальцами – одни делают это бессознательно, другие уверены, что так снимают напряжение в суставах. Обычно в этом нет ничего опасного: хруст возникает из-за лопающихся пузырьков газа в суставной жидкости, а не из-за трения костей, как иногда думают. Однако есть ситуации, когда привычка щелкать пальцами может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Почему возникают боли в суставах

Если во время хруста возникает боль, отек или скованность движений, это повод насторожиться. Подобные симптомы могут указывать на воспаление сустава, артрит или повреждение хрящевой ткани. В таких случаях механическое воздействие на сустав только усугубит ситуацию. Также не стоит увлекаться хрустом, если после него пальцы становятся менее подвижными или возникает ощущение нестабильности сустава.

Если неприятные симптомы сохраняются, лучше обратиться к врачу-ревматологу или ортопеду.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.