Неудобные вопросы хирургу перед операцией, которые обязательно надо задать

Всем, кому предстоит пластическая операция, приходится задавать хирургам очень много вопросов. Но порой пациенты стесняются поднимать некоторые темы и тем самым вредят своей физической или эмоциональной подготовке. Сегодня пластический хирург Ирина Константинова рассказала "Рамблеру"какие неудобные вопросы стоит обязательно задать врачу без стеснения и стыда.

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Делали ли вы подобную операцию

Да, иногда бывает, что на консультации пациент хочет о чем-то спросить, но стесняется это сделать. Чаще всего это связано с тем, что расспросы могут поставить хирурга в неприятное положение. Однако именно неудобные темы, наоборот, стоит поднимать всегда, потому что если пациент нашел своего врача, то между вами должно быть полное доверие. Ирина Константинова Пластический хирург, доцент кафедры пластической хирургии РУДН

Первая категория неудобных вопросов, которые обычно хотят задать хирургам и замалчивают, касается личных трансформаций. Например, был ли у самого врача опыт пластических операций.

Меня часто о таком спрашивают. И я смело рассказываю, что нет, пластику не делала. Но при этом не стесняюсь описывать свои любимые процедуры и инъекционные методики, которыми пользуюсь в руках своего косметолога. Ирина Константинова Пластический хирург, доцент кафедры пластической хирургии РУДН

Примите решение за меня

Вторая категория неудобных вопросов перед операцией связана с перекладыванием ответственности за вмешательство на врача. Обычно так происходит, когда пациент хочет сделать операцию, чтобы угодить партнеру, не может четко сформулировать запрос или нуждается в том, чтобы его успокоили и убедили. Причем, метания могут касаться не только деталей конкретной операции (например сомнений в размере груди или точной формы имплантов), но и работы с различными зонами.

Я всегда готова порекомендовать ту или иную операцию, рассказать методику, объяснить, как все будет происходить и описать предстоящий результат. Но само решение об операции пациент должен принимать сам. Ирина Константинова Пластический хирург, доцент кафедры пластической хирургии РУДН

Хватит ли у вас опыта

Третья категория неудобных вопросов касается личных данных хирурга. Например, пациенты нередко стесняются молодых специалистов, хотя и сомневаются в их компетенции. А потому не спрашивают, сколько доктору лет, как долго он в профессии и проводил ли он ранее подобные операции. Однако таких вопросов не нужно стесняться.

Если вы боитесь задавать своему хирургу личные вопросы, это говорит о том, что у вас еще нет нужного уровня доверия. Оно, как раз, достигается за счет откровенности. Да, часто молодые хирурги не любят обсуждать подобные темы, потому что боятся напугать пациентов. Но быть честным сразу гораздо важнее, чем соврать или умолчать о чем-то — когда правда вскроется, ничего хорошего не будет. В любом случае, если вас что-то тревожит, молчать об этом не стоит. Помните, что пациент имеет право задать абсолютно любой вопрос своему доктору. И настоящего профессионала это не смутит, даже если он молод и начал практиковать не так давно. Ирина Константинова Пластический хирург, доцент кафедры пластической хирургии РУДН

А если не получится

Четвертый тип интересных вопросов касается реабилитации и исправления ошибок. Пациенты нередко боятся спросить, проводят ли хирурги коррекцию, и если да, то как она происходит. Узнавать о подобных вещах крайне важно потому, что если врач говорит: "В моей практике не было случаев, когда потребовалась коррекция", то он как минимум лукавит. У любого специалиста, который активно работает, бывают ситуации, когда нужна коррекция. И этого тоже не нужно стесняться.

Главные правила реабилитации после пластики

Финансовые ограничения

Пятый пул неудобных вопросов касается стоимости. Причем, данная тема щекотлива в основном для пациентов, которые хотят сэкономить на своем здоровье или любят торговаться. Однако в хороших клиниках всегда есть прозрачный и четкий прейскурант, по которому можно понять из чего складывается стоимость. И если не предусмотрены какие-то специальные предложения и скидки (о чем всегда говорит администратор), торговаться — не лучшая идея. Это точно поставит в неудобное положение и вас, и вашего врача.

Еще у некоторых девушек возникает стеснение при обсуждении половой жизни после некоторых операций. Но обычно подобное смущение всегда заметно. Если я вижу, что пациентка, хотела бы спросить, но стесняется, я обычно сама объясняю деликатные моменты, чтобы она не испытывала дискомфорта от того, что приходится вслух проговаривать столь важные моменты. Ирина Константинова Пластический хирург, доцент кафедры пластической хирургии РУДН

В любом случае, даже если вы считаете свой вопрос неуместным, его лучше задать. Пластическая хирургия и эстетическая медицина — это серьезная работа, подразумевающая вмешательства в организм. Готовясь к пластике вы должны быть совершенно спокойны и настроены на хороший результат. Для этого важно полностью доверять своему хирургу.