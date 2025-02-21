Как использовать зубную нить без вреда для десен

Зубная нить — важная часть ухода за полостью рта. Она помогает удалить остатки пищи и налет из межзубных промежутков. Однако ее неправильное использование может нанести вред деснам. Виктория Радько, врач-ортодонт рассказала "Рамблеру" как правильно использовать зубную нить, чтобы избежать травм и сохранить здоровье десен.

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С чего начать использование

Если вводить зубную нить в межзубные промежутки слишком резко, можно повредить ткани десны. Давление флосса может вызвать порезы, кровоточивость и даже воспаление, особенно если десны уже ослаблены. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Подготовка нити. Отмотайте 20-30 см и намотайте его на указательные пальцы, оставив между ними около трех см.

Мягкий ввод. Аккуратно введите нить в межзубный промежуток, избегая резких движений.

Очистка зубов. Движение должно быть вдоль поверхности зуба, описывая форму буквы «С». Это поможет захватить налет и остатки пищи, не травмируя десны.

Удаление. Осторожно извлеките нить, двигаясь вверх, чтобы избежать давления на десну.

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Скрытая опасность

Если нить рвется, застревает или разволокняется при использовании, это может быть признаком кариеса, повреждения пломбы или неровной поверхности зубов. В таких случаях необходима консультация стоматолога.

Использование зубной нити требует внимательности и аккуратности. Это простой, но очень важный этап ежедневной гигиены полости рта, который помогает сохранить здоровье зубов и десен, предотвращая серьезные стоматологические проблемы. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Зачем нужна зубная нить

Скопление бактерий и налета в межзубных промежутках может не только вызвать локальные проблемы, такие как кариес или воспаление десен, но и стать источником инфекций, которые влияют на общее здоровье.

Регулярная чистка межзубных промежутков с помощью нити позволяет:

предотвратить развитие кариеса и гингивита,

снизить риск заболеваний пародонта, которые могут привести к потере зубов,

улучшить общее самочувствие за счет профилактики хронических воспалений и инфекции,

сохранить свежесть дыхания.

Правильная техника использования флосса и своевременное обращение к специалисту при необходимости — залог здоровья вашей улыбки.