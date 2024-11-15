Почему важны циркадные ритмы

Жизнь в ритме большого города накладывает свой отпечаток: сон далеко за полночь, круглосуточное освещение и шум. Все это влияет на наше самочувствие и нарушает естественные циркадные ритмы. К чему это может привести, рассказал Рамблеру специалист в области технологий оптимизации здоровья и продления молодости Дмитрий Шабанов.

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Что такое циркадные ритмы?

Существует такая наука, как хронобиология, которая изучает влияние ритмов на самочувствие человека. Есть ритмы, которые зависят от времени года, от сезона и даже от дня недели. А ритмы, контролирующие состояние нашего организма в течение дня, называются циркадными. Этим ритмам подвержено все живое: люди, звери, растения и даже бактерии. Дмитрий Шабанов Эксперт в области технологий оптимизации здоровья и продления молодости

В зависимости от времени суток у человека меняется температура, гормональный фон, по-разному вырабатываются ферменты. Все это влияет на сон, бодрствование и на работу организма в целом.

На циркадные ритмы, в первую очередь, влияет освещение. Для того, чтобы проснуться, организму нужен белый или голубой свет. Он будет поддерживать работоспособность в течение дня. Вечером естественным будет желтый и красный свет – он сигнализирует мозгу, что пора готовиться ко сну. А ночью нужно спать в полной темноте, чтобы расслабиться и погрузиться в глубокие фазы сна, в которых происходит восстановление.

При этом есть индивидуальные циркадные ритмы, обусловленные особенностями организма. Предрасположенность ко сну программируется на генетическом уровне: кому-то надо спать больше, кому-то меньше. Но жизнь в современном мире диктует свои условия. Большинство из нас подвержено нарушению циркадных ритмов из-за искусственного освещения и неограниченного доступа к интернету. Дмитрий Шабанов Эксперт в области технологий оптимизации здоровья и продления молодости

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Почему не стоит нарушать циркадный ритм

Наиболее яркий пример сбоя в ритмах – это джетлаг, когда происходит быстрая смена часовых поясов более, чем на 4 часа во время перелетов. Такой скачок влияет на всех по-разному: от простой сонливости и усталости, до расстройства ЖКТ и сильных головных болей.

При длительных нарушениях циркадных ритмов идет сбой в режиме. От этого страдает нервная система, что приводит сначала к раздражительности и тревожности, а потом – к депрессивным расстройствам и паническим атакам. При нарушениях ментального плана страдают и другие важные системы организма: сердечно-сосудистая, пищеварительная и другие. Дмитрий Шабанов Эксперт в области технологий оптимизации здоровья и продления молодости

Как вернуться к режиму сна?

В первую очередь нужно позаботиться о гигиене сна, для этого есть ряд лайфхаков:

Красно-желтый свет способствует выработке мелатонина, гормона, регулирующего засыпание. Используйте вечером теплое освещение, а непосредственно перед тем, как ложиться спать, включите красные ночники.

Шторы блэк-аут не дадут свету с улицы проникать внутрь комнаты. Это поможет спать крепко всю ночь. Выключайте перед сном все приборы, на которых есть лампы: телевизор, удлинители, индикаторы зарядных устройств.

Световой будильник поможет плавно начать день. Это устройство, которое имитирует рассвет и помогает организму проснуться. Такой способ гораздо более щадящий, чем резкий звуковой сигнал будильника. При этом меняется биохимия мозга, и человек становится более уравновешенным и сосредоточенным.

Бело-голубые лампы можно использовать с утра и в течение всего рабочего дня. Есть специальные меланоптические лампы, которые выдают 50 тыс. люменов. Такой прибор можно прикрепить к рабочему столу. Особенно актуально яркое освещение в зимний период, когда световой день становится короче. Еще такие лампы подойдут для цокольных или подвальных помещений, потому что они имитируют яркий свет из окна.