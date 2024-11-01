Ходьба – это один из самых простых и доступных способов поддерживать здоровье и оставаться активным, при этом не требующий особого оборудования или долгих подготовок.

Для того чтобы поддерживать здоровье, особенно сердечно-сосудистую систему, нет необходимости проходить десятки тысяч шагов ежедневно. Исследования показывают, что уже при 4 000 шагов в день начинает ощущаться значительная польза для здоровья, в частности для сердца и сосудов. Это количество шагов помогает улучшить кровообращение, укрепить сердце и поддерживать нормальный обмен веществ, снижая риски многих заболеваний.

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Тем не менее, при увеличении числа шагов эффект на организм возрастает. При достижении примерно 10 000 шагов в день снижается риск преждевременной смерти на целых 40%. Этот порог стал широко известен и даже популярен среди тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Такая активность повышает выносливость, улучшает тонус мышц и поддерживает нормальный уровень энергии на протяжении дня.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.