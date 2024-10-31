Чайный гриб – это симбиотическая колония бактерий и дрожжей, которая при ферментации превращает сладкий чай в кислый, слегка газированный напиток. Чайный гриб, или комбуча, приобретает кисло-сладкий вкус благодаря процессу ферментации, при котором сахар и чай взаимодействуют с бактериями и дрожжами.

Этот напиток стал невероятно популярным и часто рекламируется как натуральное средство для улучшения пищеварения, укрепления иммунитета, детокса и даже профилактики болезней. Но действительно ли комбуча так полезна, как говорят?

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Достоверные данные, доказывающие, что комбуча действительно помогает, например, в профилактике онкологических заболеваний или в борьбе с диабетом, отсутствуют. Тем не менее, его состав включает пробиотики, которые действительно могут положительно влиять на пищеварение, поддерживая микрофлору кишечника.

Подробнее об этом рассказал в своем видео биолог @panchin.nauka.