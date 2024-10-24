Почему спортом полезнее заниматься по утрам

Утренняя физическая активность не только улучшает физическую форму, но и приносит значительные преимущества для организма и психики. Почему же именно утро — лучшее время для спорта? На этот вопрос ответит "Рамблер".

1. Стабилизация циркадных ритмов

Наше тело подчиняется биологическим часам, известным как циркадные ритмы. Эти циклы регулируют множество процессов в организме, от выработки гормонов до метаболизма. Утренние тренировки помогают стабилизировать эти ритмы. В одном из исследований было показано, что физическая активность утром способствует лучшей синхронизации внутренних часов с дневным светом. Это помогает избежать нарушений сна и улучшает общее самочувствие.

2. Ускорение метаболизма

Утренние тренировки оказывают значительное влияние на метаболизм. Исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета, показало, что физическая активность до завтрака способствует большему сжиганию жира и улучшению чувствительности к инсулину. Это связано с тем, что организм использует накопленные жиры как источник энергии, что способствует более эффективному жиросжиганию и похудению.

3. Выброс гормонов и улучшение настроения

По утрам наш организм начинает активно вырабатывать кортизол и адреналин — гормоны, которые подготавливают тело к активности. Исследования показывают, что именно утренние тренировки приводят к значительному выбросу эндорфинов, так называемых "гормонов счастья". Это улучшает настроение и помогает справиться со стрессом в течение дня.

Кроме того, люди, которые тренируются по утрам, демонстрируют лучшие когнитивные способности и уровень концентрации в течение рабочего дня. Это связано с активизацией центральной нервной системы и улучшением кровоснабжения мозга во время утренних тренировок.

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4. Повышение уровня энергии на весь день

Занятия спортом утром помогают "разбудить" тело и зарядить его энергией на долгий день. Ученые из Университета Бристоля утверждают, что утренние тренировки повышают общий уровень активности, и люди, занимающиеся спортом утром, ведут более подвижный образ жизни в течение дня. Это связано с тем, что физическая активность улучшает кровообращение и доставку кислорода к тканям, что способствует бодрости и активности.

5. Уменьшение стресса и тревожности

В одном из исследований было показано, что утренние тренировки помогают снизить уровень стресса и тревожности в течение дня. Это связано с улучшением регуляции кортизола, гормона стресса. Утренние занятия помогают организму быстрее адаптироваться к стрессовым ситуациям и восстанавливаться после умственных и эмоциональных нагрузок.

6. Улучшение качества сна

Несмотря на то, что тренировки стимулируют организм, утренние занятия спортом могут положительно влиять на качество сна. Ученые из Аппалачского университета обнаружили, что люди, занимающиеся спортом в утренние часы, засыпают быстрее и имеют более глубокий и продолжительный сон. Это связано с тем, что утренние тренировки помогают стабилизировать гормональные циклы и снижают уровень стресса, что положительно сказывается на засыпании.

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