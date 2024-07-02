Почему пропускать растяжку после тренировки опасно

Растяжка после тренировки часто воспринимается как необязательная часть фитнес-рутины. Однако пропускать ее не стоит, так как это может привести к различным проблемам со здоровьем и снизить эффективность тренировки. В беседе с "Рамблером" тренер по растяжке Елена Рябичева раскрыла основные причины, почему нельзя пренебрегать растяжкой.

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Профилактика травм

Растяжка помогает мышцам и суставам постепенно возвращаться в нормальное состояние после интенсивной нагрузки. Она способствует снижению мышечного напряжения и уменьшает риск травм, таких как растяжения и разрывы мышц. Без растяжки мышцы остаются напряженными, что увеличивает вероятность получения травмы при последующих физических нагрузках.

"Для правильной работы мышцы анатомически важны два движения: концентрика (сгибание, сокращение) и эксцентрика (разгибание, вытяжение). И между этими движениями большая связь. Поэтому, для хорошей работы мышцы и безопасности суставов, следует удилять равное внимание как одному виду движению, так и другому. Без хорошей концентрики, не бывает хорошей эксцентрики и наоборот"



Улучшение гибкости

Регулярная растяжка помогает поддерживать и улучшать гибкость тела. Гибкость необходима для выполнения многих упражнений и движений с правильной техникой. Если не уделять внимание растяжке, мышцы могут становиться жесткими, что ограничивает подвижность суставов и приводит к ухудшению спортивных результатов.

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Снижение мышечной боли

После интенсивной тренировки в мышцах может возникать неприятная боль, связанная с накоплением молочной кислоты. Растяжка помогает улучшить кровообращение в мышцах, что способствует быстрому выведению молочной кислоты и снижению мышечной боли. Пропуск растяжки может привести к более выраженной боли и дискомфорту на следующий день.

"Растяжка позволяет расслабить и улучшить кровоток в спазмированных мышцах, кроме того растяжка восстанавливает кровяное давление в целом и снижает частоту сердечных сокращений, что позволяет организму более плавно перестроиться от тяжелой нагрузки к естественному движению"



Ускорение восстановления

Растяжка способствует ускорению процесса восстановления мышц после нагрузки. Она улучшает кровоток, обеспечивая доставку кислорода и питательных веществ к поврежденным тканям. Это помогает мышцам быстрее восстанавливаться и готовиться к следующим тренировкам. Без растяжки процесс восстановления может затянуться, что негативно скажется на общем уровне физической подготовки.

Поддержание правильной осанки

Многие упражнения, особенно силовые тренировки, могут способствовать укорочению и напряжению определенных мышечных групп. Это может привести к нарушению осанки и появлению дисбаланса в мышечной системе. Растяжка помогает сохранять баланс и предотвращает развитие проблем с осанкой, что важно для общего здоровья и благополучия.

Психологическое расслабление

Растяжка не только полезна для физического здоровья, но и помогает расслабиться психологически. Она позволяет завершить тренировку на спокойной ноте, снизить уровень стресса и улучшить настроение. Пропуск растяжки может привести к ощущению незавершенности тренировки и ухудшению общего эмоционального состояния.

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