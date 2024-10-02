Мастер спорта рассказал, как жить долго и без стресса пожилым

Жить долго поможет физическая активность, рассказала в беседе с РИАМО мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева. По ее словам, у пожилых людей, у которых есть минимальная физическая активность, ниже риск преждевременной смерти.

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Эксперт объяснила, что для поддержания здоровья можно бегать, плавать или заниматься велоспортом, поскольку это полезно для сердечно-сосудистой системы. Также пожилым людям важно укреплять мышцы и кости, для этого подходят силовые тренировки.

«Кардиотренировки на тренажерах, беговая дорожка и эллиптический тренажер позволяют эффективно поддерживать физическую активность без излишней нагрузки на суставы и позвоночник»‎, — отметила спортсмен.

Легкоатлет добавила, что с помощью йоги и растяжки можно не только улучшить баланс и гибкость, но и снизить уровень стресса. Для долголетия полезны кардио с силовыми тренировками. Кроме того, продлить жизнь может даже ежедневная ходьба, заключила Андреева.

Ранее терапевт Дарья Сидо заявила, что пожилым людям рекомендуется придерживаться принципа гарвардской тарелки при составлении рациона. По ее словам, тарелку следует разделить на четыре части: две четверти заполнить овощами и фруктами, одну четверть — источником нежирного белка (мясо или рыба), и одну четверть — цельнозерновыми продуктами (перловка, булгур, рис, макароны или зерновой хлеб).