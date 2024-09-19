Чеснок — это не только ароматная добавка к любимым блюдам, но и настоящий кладезь антиоксидантов.

В нем содержатся такие активные вещества, как аллицин, которые помогают бороться с воспалениями, замедляют процессы старения клеток и поддерживают иммунитет. Регулярное употребление чеснока снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает работу кишечника и даже способствует нормализации давления.

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Однако стоит помнить, что чеснок, несмотря на его многочисленные полезные свойства, нужно употреблять с осторожностью. У некоторых людей он может вызывать раздражение желудка, ухудшать состояние при заболеваниях желудочно-кишечного тракта или провоцировать аллергические реакции.

Подробнее об этом рассказал врач Сергей Длин.