Как новичку выбрать подходящую тренировку

С таким разнообразием тренировочных программ и видов спорта непросто понять, что подходит именно вам. Про ключевые факторы, которые помогут новичкам выбрать правильную тренировку для успешного старта, расскажет "Рамблер".

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1. Определите цель

Первый шаг — понять, чего вы хотите достичь с помощью тренировок. Цели могут варьироваться от похудения до набора мышечной массы, улучшения выносливости или повышения гибкости. Именно они будут определять тип тренировки:

Для похудения: лучше подойдут кардиотренировки (бег, плавание, велоспорт) и высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT).

лучше подойдут кардиотренировки (бег, плавание, велоспорт) и высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Для набора мышечной массы: основное внимание следует уделить силовым тренировкам с весами или собственным весом.

основное внимание следует уделить силовым тренировкам с весами или собственным весом. Для улучшения выносливости: бег, велосипедные тренировки или групповые занятия на выносливость будут идеальны.

бег, велосипедные тренировки или групповые занятия на выносливость будут идеальны. Для повышения гибкости и осознанности: йога или пилатес помогут улучшить подвижность и баланс.

2. Оцените свой уровень физической подготовки

Новичкам лучше начинать с простых и безопасных тренировок, постепенно наращивая интенсивность. Если вы давно не занимались спортом, то старт с интенсивных программ может привести к травмам или переутомлению. Начните с базовых упражнений, например, прогулок, легких кардиотренировок или занятий с небольшими весами.

3. Выберите тренировку, которая вам нравится

Найти вид активности, который действительно нравится, — один из ключевых факторов успеха. Если вам нравится движение, вы с большей вероятностью будете придерживаться тренировочного плана. Пробуйте разные варианты: групповые занятия, танцы, плавание, боевые искусства или фитнес-занятия дома. Не бойтесь экспериментировать, пока не найдете то, что приносит удовольствие.

4. Учтите свой график и образ жизни

Тренировка должна быть реалистичной и вписываться в образ жизни и график. Если расписание плотное, выбирайте короткие, но эффективные тренировки, такие как HIIT или тренировки Tabata, которые занимают от 15 до 30 минут. Если свободного времени больше, попробуйте более продолжительные занятия — например, походы, йога или плавание.

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5. Найдите удобную локацию

Если планируете ходить в спортзал, выберите тот, который находится рядом с вашим домом или работой. Чем проще добраться до места тренировки, тем выше вероятность, что вы будете регулярно заниматься. Если удобнее тренироваться дома, изучите онлайн-программы и видеоуроки.

6. Получите поддержку или консультацию

Новичкам часто бывает полезно работать с тренером, который поможет освоить технику упражнений и составить программу тренировок, подходящую именно вам. Если тренер недоступен, можно воспользоваться мобильными приложениями или видеоуроками, которые помогут начать тренироваться правильно.

7. Проконсультируйтесь с врачом

Если у вас есть травмы или хронические заболевания, лучше проконсультироваться с врачом перед началом тренировок. Например, если у вас проблемы с суставами, выберите низкоударные тренировки, такие как плавание или велотренировки.

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