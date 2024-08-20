Чем на самом деле полезно купание в холодной воде

Купание в холодной воде — это мощный инструмент для улучшения здоровья. Оно может принести множество полезных эффектов для здоровья, как на физическом, так и на психологическом уровне. В беседе с "Рамблером" врач-педиатр с 20-летним опытом Луиза Аббясова рассказала о пользе этой практики.

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"Если вы недавно решили купаться в холодной воде или обливаться в холодной водой, то лучше начать с прохладной температурой и постепенно день ото дня снижать на температуру на 1°. Это необходимо для того, чтобы избежать переохлаждения", — подчеркнула врач.

1. Улучшение кровообращения

Когда вы погружаетесь в холодную воду, ваше тело начинает активно работать, чтобы сохранить тепло. Это приводит к сокращению кровеносных сосудов на поверхности кожи и увеличению притока крови к внутренним органам. По окончании холодной ванны сосуды расширяются, улучшая циркуляцию крови и насыщение тканей кислородом.

2. Повышение иммунитета

Регулярные купания в холодной воде стимулируют иммунную систему. Исследования показывают, что воздействие холода может увеличить количество лейкоцитов — белых кровяных клеток, которые помогают бороться с инфекциями. Те, кто регулярно купается в холодной воде, часто замечают снижение заболеваемости простудными и вирусными инфекциями.

3. Снижение воспаления и облегчение боли

Холодная вода оказывает противовоспалительное действие на мышцы и суставы. Именно поэтому спортсмены часто принимают ледяные ванны после интенсивных тренировок или соревнований. Холод помогает уменьшить отечность и болевые ощущения, ускоряя восстановление мышц.

4. Ускорение обмена веществ

Погружение в холодную воду активизирует процесс термогенеза, в результате которого организм начинает сжигать больше калорий для поддержания нормальной температуры тела. Это может способствовать ускорению обмена веществ и повышению расхода энергии, что полезно для поддержания веса.

5. Укрепление сердечно-сосудистой системы

Купание в холодной воде помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы за счет тренировки сосудов, которые учатся быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Регулярное купание может повысить эластичность сосудов, что положительно сказывается на кровяном давлении и общем состоянии сердца.

6. Снижение уровня стресса и тревожности

Купание в холодной воде стимулирует выработку эндорфинов — гормонов радости и удовольствия. Это способствует улучшению настроения, уменьшению симптомов тревожности и депрессии. Также холодная вода способствует высвобождению норадреналина, который помогает организму справляться со стрессом.

7. Закаливание и повышение устойчивости к холоду

Регулярное воздействие холодной воды помогает организму адаптироваться к низким температурам, повышая его устойчивость к холоду. Это снижает вероятность переохлаждения в холодное время года и улучшает общий тонус.

8. Улучшение психического здоровья и устойчивости

Купание в холодной воде — это своего рода вызов для организма и психики. Преодоление страха перед холодом и дискомфортом способствует развитию силы воли и устойчивости к стрессам. Люди, практикующие регулярные погружения в холодную воду, часто отмечают повышение уровня самоконтроля и уверенности в себе.

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9. Улучшение качества сна

Купание в холодной воде может помочь улучшить качество сна. Воздействие холода активизирует парасимпатическую нервную систему, что способствует релаксации и снижению уровня кортизола (гормона стресса). Это помогает быстрее засыпать и глубже спать.

10. Стимуляция выработки бурого жира

Холодная вода активирует бурый жир, который помогает организму согреваться, сжигая калории. Это может способствовать улучшению контроля над весом и поддержанию нормального уровня сахара в крови.

11. Улучшение состояния кожи

Купание в холодной воде может способствовать улучшению состояния кожи за счет увеличения кровообращения и сужения пор. Это помогает коже выглядеть более упругой и здоровой. Также холодная вода способствует уменьшению воспалительных процессов, что может быть полезно для людей с кожными заболеваниями.

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