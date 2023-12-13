Почему строгие диеты не работают

В преддверии новогодних праздников многие ставят перед собой цель сбросить лишние килограммы, как и перед летом. Причем зачастую людям не слишком важно, какой ценой тело будет приведено в форму, ведь главное задача – сбросить вес быстро. Однако в большинстве случаев тс помощью жестких диет если и удается похудеть, то последствия не заставляют себя ждать, а результат не сохраняется надолго.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, в чем основные минусы строгих диет и почему так лучше не делать.

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Плюс у жестких диет один — можно быстро сбросить серьезное количество килограммов, чем люди часто пользуются в преддверии какого-то праздничного события: свадьбы, дня рождения, Нового года. Но увлекаться моно-диетами или другими строгими диетами я бы не рекомендовала, потому что кроме этого единственного плюса, в них есть очень много минусов, в числе которых, например, обострение имеющихся хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые могут обостриться на фоне моно-диеты. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Помимо этого, специалист отмечает, что в любой моно-диете обычно мало нутрицевтических веществ, и если подобные ограничения в питании применяются более двух недель, то повышаются риски развития дефицитов. Если человек в течение длительного времени соблюдал строгую диету, также возрастает опасность возникновения острого панкреатита, гастрита, холицистита.

Если речь идет об обезжиренных моно-диетах, например, на гречке или рисе, то это будет ухудшать качество оттока желчи, потому как для этого процесса нам необходимы правильные жиры в хорошем количестве.

Дефициты, образовавшиеся из-за диеты, могут привести к ухудшению здоровья, качества волос, ногтей, кожи. Я бы не рекомендовала их применять. Такие диеты тяжело воспринимает эндокринная система, и если у человека есть привычка регулярно быстро сбрасывать вес, то у него не отстроен рацион, а в перерывах между моно-диетами, он ест что попало, то в конце концов строгие диеты перестанут работать и начнут давать эффекты в меньшем количестве утраченных килограмм. Часто люди после таких диет набирают еще больше веса. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Также диеты могут ухудшать качество сна из-за дефицитного рациона, – для хорошего сна нам нужны и долгие углеводы, и белки, и жиры.

Еще один минус — снижение уровня энергии и способности быть продуктивным. Может казаться, что это из-за лени, но истинная причина в энергетическом дефиците.