Тренды в йоге: от воздушной йоги до SUP-йоги

Йога — древняя практика, известная своими преимуществами для тела и ума, продолжает эволюционировать, привлекая все больше людей. В последние годы появились ее новые формы. «Рамблер» расскажет о трендах в йоге и чем они так привлекают современных практикующих.

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Воздушная йога

Воздушная йога, или антигравитационная йога, стала одним из самых захватывающих трендов. В этой практике используются специальные шелковые гамаки, подвешенные к потолку, которые позволяют выполнять асаны в подвешенном состоянии. Такая йога не только помогает снять напряжение с позвоночника и суставов, но и развивает гибкость, силу и координацию. Воздушная йога особенно популярна среди тех, кто ищет новые ощущения и хочет испытать чувство полета во время занятий.

SUP-йога

SUP-йога (Stand Up Paddleboard Yoga) — это практика йоги на воде, где занятия проходят на досках для серфинга. Эта форма йоги требует высокой концентрации и баланса, поскольку выполнение асан на воде усложняется нестабильностью поверхности. SUP-йога сочетает в себе элементы классической йоги и занятия на свежем воздухе, что делает ее идеальным вариантом для тех, кто хочет соединить тренировку с природой и водной стихией. Практика отлично подходит для летних занятий и особенно популярна в местах с теплым климатом.

Йога для лица

Йога для лица — это уникальный подход к поддержанию молодости и красоты. В этой практике используются специальные упражнения для мышц лица, которые помогают улучшить кровообращение, подтянуть кожу и предотвратить появление морщин. Йога для лица становится все более популярной среди людей, стремящихся к естественному уходу за собой и ищущих альтернативу косметическим процедурам. Она также помогает снять напряжение и улучшить общее состояние кожи.

Йога в сауне

Йога в сауне, также известная как горячая йога, представляет собой занятия в помещении с повышенной температурой, часто около 40 градусов по Цельсию. В таких условиях мышцы лучше разогреваются, что позволяет глубже погружаться в асаны и растягиваться. Высокая температура способствует интенсивному потоотделению, что помогает выводить токсины и улучшать общее состояние организма. Горячая йога особенно привлекательна для тех, кто ищет интенсивные тренировки и любит сочетать йогу с элементами детокса.

Йога с животными

Йога с животными, будь то козы, кошки или даже собаки, — это новый тренд, который сочетает пользу йоги с радостью общения с животными. Занятия проходят в присутствии животных, которые свободно перемещаются среди практикующих. Эта форма йоги помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение и создать особую атмосферу на занятиях. Йога с животными привлекает как любителей животных, так и тех, кто хочет разнообразить свои тренировки.

Йога с кристаллами

Йога с кристаллами — это практика, в которой используются кристаллы и минералы, чтобы усилить энергетическое воздействие занятий. Кристаллы размещаются на теле или вокруг коврика для йоги, чтобы способствовать гармонизации и балансировке энергий. Практикующие верят, что кристаллы могут усиливать эффект медитаций и асан, помогая достичь глубокой релаксации и внутреннего равновесия. Эта форма йоги популярна среди тех, кто интересуется альтернативными методами самосовершенствования и энергетическими практиками.

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