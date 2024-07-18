У каждого своя норма: как понять, сколько вам нужно спать

Специалисты обычно рекомендуют спать от 7 до 9 часов в сутки. На самом деле, нет единой для всех нормы, отмечают сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании, поэтому настраивать себя на усталость и снижение работоспособности после, например, шестичасового просмотра сновидений, не стоит.

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«На вашу потребность во сне влияют ваш образ жизни, уровень физической активности, возраст, вес и даже генетика».



Главный симптом укуса инфицированного клеща

Чтобы рассчитать свою собственную норму, после которой вы будете чувствовать себя выспавшимся и бодрым, нужно лечь спать в выходной день без будильника и посмотреть, во сколько организм сам вас разбудит. Желательно, чтобы во время эксперимента вы не болели, а перед ним сильно не перетруждались – тогда результат будет наиболее объективный.

Хронический недосып грозит развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, депрессии и ожирения, поэтому очень важно высыпаться на регулярной основе, резюмировали врачи.

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