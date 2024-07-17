Напиток из двух ингредиентов, который снижает вес и риск развития рака

Некоторые привычные нам напитки могут стать в разы полезнее, если добавить в них парочку особых ингредиентов. Об одном из таких рассказал доктор Каран Раджан.

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Зеленый чай является богатым источником катехинов. Они положительно влияют на работу кишечника, мозга и сердца, состояние кожи, усиливают антиоксидантную активность, в результате чего снижается риск развития хронических заболеваний, а также способствуют похудению.

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Ингредиент, который стоит добавлять в напиток, – черный перец. В его состав входит соединение под названием пиперин, которое нейтрализует свободные радикалы, тем самым снижая риск развития рака, болезней сердца и нейродегенеративных заболеваний.

При взаимодействии с другими продуктами перец усиливает эффект питательных веществ, витаминов и минералов. Например, витамины A, C, B6 и минералы селен, железо и кальций лучше усваиваются в организме с пиперином.

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