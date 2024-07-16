В каких случаях слабость – веский повод обратиться к врачу

Иногда мы устаем от работы, выполнения бытовых задач, встреч с друзьями, и это вполне нормально. Но в некоторых случаях усталость может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, в том числе раке. Британские врачи рассказали, когда стоит обратиться к специалисту.

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Постоянная усталость является ключевым признаком многих форм онкологии, в том числе редкого и трудноизлечимого рака костей. Обследоваться стоит при одновременном проявлении следующих симптомов (или некоторых из них):

• болевых ощущениях, которые не проходят;

• появлении припухлостей, шишек на теле;

• повышенной температуре тела;

• переломах костей;

• беспричинной потери веса.

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Если вы высыпаетесь, достаточно отдыхаете и правильно питаетесь, но все равно чувствуете себя обессиленным, то стоит прислушаться к своему самочувствию, а не ждать, когда все пройдет само по себе.

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