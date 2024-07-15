Доктор назвал простой способ снять головную боль за пять минут

Головная боль может выбить из колеи, особенно, если она случается на работе, за рулем или в другой локации, где требуется ваша концентрация. Доктор Джейсон Сингх рассказал о простом способе, который поможет избавиться от нее за несколько минут.

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Для решения проблемы, по словам специалиста, потребуются два полотенца или салфетки. Порядок действий следующий:

• промыть одно полотенце холодной водой, другое – горячей;

• как следует отжать оба полотенца;

• прохладное полотенце нужно положить на лоб, а горячее – за шею;

• подождать 5-7 минут.

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Холодный компресс сужает сосуды, уменьшает приток крови и, следовательно, болевые ощущения. Горячий компресс, напротив, вызывает вазодилатацию, то есть увеличивает приток крови и расслабляет напряженные мышцы, объяснил врач.

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