Пять продуктов, которые понижают уровень холестерина

Переизбыток холестерина в организме грозит развитием атеросклероза и различных сердечно-сосудистых заболеваний. Диетолог рассказала, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы поддерживать уровень органического вещества на допустимом уровне.

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Во-первых, листовую зелень. Это один из самых богатых источников клетчатки, а именно она играет ключевую роль в снижении уровня холестерина.

«Старайтесь потреблять три чашки листовой зелени в день».

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Во-вторых, пользу организму принесет потребление авокадо. Главное достоинство его плодов – высокое содержание жиров, большая часть из которых является мононенасыщенными.

Диетолог также рекомендовала обратить внимание на морепродукты, чернику и зеленый чай. Они не только противостоят холестерину, но и отлично питают организм, нормализуют давление, ускоряют регенерацию клеток.

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