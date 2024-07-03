Как сделать свой рацион более здоровым: пять простых, но эффективных правил

Правильное питание не требует таких уж глобальных усилий. Тем более, что всегда можно начать с малого – например, следовать простым правилам, которыми делится издание The Mirror с ссылкой на мнение опытных диетологов.

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Всегда держите стакан воды возле кровати

По словам дипломированного диетолога Дженны Хоуп, потребление воды после восьмичасового сна настроит вас на успешный день. Обезвоживание часто приводит к усилению тяги к сладкому, также обращает внимание она, поэтому важно вовремя его предотвратить.

Добавляйте замороженные ягоды в воду

Выпивать 2 и более литров воды в день для некоторых – сложная задача. Для большей мотивации эксперты рекомендуют замораживать ягоды и добавлять их в воду, чтобы напиток приобретал интересный вкус. Также можно прибегнуть к лимону, мяте и прочим ингредиентам, которые вам по душе.

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Приправляйте все семенами

Еще одно отличное решение – добавлять в привычные блюда различные семена, в которых содержится огромное количество полезных и питательных микроэлементов. Например, семена тыквы, чиа, тмина, кунжута и подсолнечника.

Имейте под рукой нарезанные овощи

Они способны спасти вас от решений, о которых вы впоследствии пожалеете. Диетологи советуют всегда иметь под рукой нарезанные овощи, чтобы при возникновении чувства голода вы в первую очередь утолили его помидорами и огурцами, а не картошкой фри и наполеонами.

Всегда покупайте большую порцию салата

Зачастую приготовление салата после тяжелого рабочего дня может показаться слишком трудоемким процессом. Однако, если у вас в холодильнике всегда будет лежать большая порция салата, вы сможете добавить его к любому приему пищи в качестве гарнира.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что потребление сои может спасти от рака, инфаркта и лишнего веса.