Тазобедренные суставы являются одними из самых крупных и наиболее нагруженных суставов в человеческом теле. Они обеспечивают подвижность ног и участвуют практически в любом движении, будь то ходьба, бег, подъем по лестнице или наклоны. Поэтому очень важно поддерживать здоровье тазобедренных суставов с помощью регулярных упражнений.

Как определить наличие проблем с тазобедренными суставами

Упражнения на растяжку, такие как выпады, наклоны и скручивания, являются отличным выбором для улучшения подвижности и кровообращения в области тазобедренных суставов. Во время растяжки мышцы и связки вокруг сустава растягиваются, что способствует притоку свежей, обогащенной кислородом крови к этой области.

Улучшенное кровообращение снабжает суставные ткани питательными веществами и кислородом, необходимыми для восстановления и роста.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Иван Еремин.