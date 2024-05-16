Витамин D3 жизненно важен для здоровья человека. Он участвует в регулировании многих процессов в организме, включая усвоение кальция и фосфора, поддержание здоровья костей, мышц и иммунной системы.

Тем не менее, многие люди принимают добавки с витамином D3, но не видят ожидаемого эффекта на свое самочувствие и показатели крови.

Причина кроется в том, что для оптимального усвоения витамина D3 организму требуется достаточное количество витамина К. Витамины D3 и К работают в тандеме, обеспечивая правильное распределение кальция в организме. Витамин К направляет кальций в кости, предотвращая его отложение в мягких тканях и кровеносных сосудах.

Сохраняются ли витамины в замороженных фруктах и овощах

Кроме того, для эффективного усвоения витамина D3 необходимо наличие достаточного количества магния в организме. Магний играет важную роль в активации витамина D3 и его метаболизме.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.