Как избавиться от отеков после майских застолий

Последствием затяжных майских праздников могут быть не только новые килограммы. Переедание, алкоголь, нарушение режима сна и питьевого режима обязательно приводят к появлению отеков лица. О том, почему они появляются и с помощью чего можно решить проблему, «Газете.Ru» рассказали врач-косметолог, дерматовенеролог, соосновательница клиники Cosmoexpert Оксана Баланова и мастер спорта международного класса по легкой атлетике, представитель бренда Proxima Fitness Валерия Андреева.

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«Отечность чаще возникает, если вы употребляете еду и напитки, которые выступают как триггеры для нарушения водно-электролитного баланса в организме. Если кратко, то алкоголь работает как диуретик, что приводит к обезвоживанию. А избыток натрия, который в большом количестве содержится в шашлыках, чипсах и других любимых закусках при обильных возлияниях, в свою очередь приводит к задержке воды, но жидкость остается в межклеточном пространстве, что и создает отечный и пастозный вид, в результате чего лицо будет выглядеть одутловатым», — объяснила врач Баланова.

Отеки лица — это скопление избыточной жидкости в межклеточных пространствах тканей и часть сложного цикла, включающего воспаление, задержку жидкости и нарушение лимфодренажа. Важно помогать тканям лица выводить лишнюю жидкость. По словам специалиста, сделать это можно с помощью лимфодренажных техник.

«Наша лимфатическая система функционирует за счет использования лимфатической жидкости для сбора и удаления клеточных отходов. Если регулярно делать лимфодренажные упражнения, особенно на шейно-воротниковую зону, то это обязательно отразится на состоянии кожи лица положительным образом», — отметила врач-косметолог.

В борьбе с отеками может помочь МФР (миофасциальный релиз) — это универсальная тренировка, особая техника массажа и самомассажа, которая помогает расслабить глубокие мышцы и фасции.

Чтобы выполнить упражнения МФР, можно использовать мячи, ролики, теннисные мячи, массажные коврики и т.д. О том, как их делать правильно и безопасно, рассказала Валерия Андреева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.

Для начала необходимо создать своеобразную позицию ягодичного мостика с опорой на ролл: ролл положить под крестец, голову и лопатки оставить на полу. Далее из этого положения нужно оторвать одну ногу и выпрямить в колене под углом 90 градусов к полу. Движения ногами следует чередовать по 20 повторов.

«В этом же положении опоры на ролл выпрямляем обе ноги до перпендикуляра к полу, чтобы получилась своеобразная березка с опорой на ролл. Из этой позиции выполняем движения «ножницы» от начального положения ног до 45% к полу попеременные маховые движения ногами вверх-вниз. В конце ложимся как можно ближе к стене и закидываем ноги наверх. В такой своеобразной березке лежим около минуты», — объяснила специалист.

Затем нужно создать положение ягодичного моста на одной ноге: лечь на пол лопатками и головой, оторвать таз от пола, опереться одной стопой на ролл, вторую на ролле согнуть в колене. Из этого положения следует поднять прямую ногу вверх и начать отпускать и поднимать таз к полу. Повторить нужно 20 раз на каждую ногу.

Помимо лимфодренажного эффекта, здесь прокачиваются и ягодичные мышцы.

Следующее положение — сидя на полу, ролл находится в начале голени снизу. На ролле находится одна нога, вторая согнута в колене и стоит стопой у ягодицы. Следует выполнять движение стопой ноги на ролле к себе и от себя. Всего 15 движений.

«В начальной позиции предыдущего положения прокатываем икроножную мышцу от низа кверху роллом. Затем накидываем на стопу, которая находится на ролле, фитнес резинку и при помощи рук натягиваем носок на себя. Повторяем по 30 секунд на каждую ногу», — добавила Андреева.

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