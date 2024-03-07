Стевия – это многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Астровых. Листья стевии содержат вещества стевиолгликозиды, которые обладают интенсивным сладким вкусом, в 200-300 раз превосходящим сахарозу, но при этом не содержат калорий и углеводов.

Из-за своих подсластительных свойств и отсутствия калорий стевия пользуется большой популярностью у людей, страдающих сахарным диабетом, ожирением и другими заболеваниями, связанными с избыточным потреблением сахара.

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С февраля 2024 года в России распространялся запрет только на сырье и экстракты из листьев стевии, но не на очищенные стевиолгликозиды (Е960). Для них были установлены строгие требования к содержанию основного вещества и допустимому уровню примесей.

Причиной запрета стевии в России стали разногласия в научном сообществе относительно ее влияния на здоровье. Некоторые исследования указывали на потенциальную токсичность и канцерогенность стевиолгликозидов, хотя большинство экспертов считали их безопасными при умеренном потреблении.