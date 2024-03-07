Фитнес-эксперт раскрыла правильную частоту смены программы тренировок

Фитнес-эксперт Елена Соболь раскрыла правильную частоту смены программы тренировок. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

© Lenta.ru

Соболь отметила, что необходимость изменений зависит от возраста, опыта, цели и состояния здоровья. «Некоторые упражнения могут оставаться неизменными в течение двух-четырех месяцев, в то время как другие виды нагрузок можно изменять каждые две-четыре недели», — объяснила она.

Новичкам эксперт посоветовала не менять программы в течение как минимум 12 недель. Тем, кто тренируется больше года, Соболь рекомендовала вносить небольшие изменения в тренировочный процесс ежемесячно.

Ранее мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева посоветовала комплекс упражнений с фитнес-резинками для тонкой талии. Она предложила делать обратную планку, боковую планку с диагональным касанием и «скалолаза».