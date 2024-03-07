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Всего три чашки обычного напитка могут спровоцировать мигрень

Учёные Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана обнаружили, что употребление всего трёх чашек кофе в день может спровоцировать мигрень. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в Американском медицинском журнале.

Три чашки кофе могут спровоцировать мигрень
© Сhampionat.com

Авторы проанализировали данные 98 взрослых, страдающих мигренью. Участники заполняли электронные дневники два раза в день в течение шести недель, сообщая о потреблении напитков с кофеином, других факторах образа жизни, а также времени и характеристиках мигрени.

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Результаты показали, что употребление трёх и более чашек кофе в день увеличивает риск головных болей в этот же день или на следующий. Между тем одна-две чашки напитка никак не влияют на состояние.

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