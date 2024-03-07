Три чашки кофе могут спровоцировать мигрень

Учёные Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана обнаружили, что употребление всего трёх чашек кофе в день может спровоцировать мигрень. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в Американском медицинском журнале.

© Сhampionat.com

Авторы проанализировали данные 98 взрослых, страдающих мигренью. Участники заполняли электронные дневники два раза в день в течение шести недель, сообщая о потреблении напитков с кофеином, других факторах образа жизни, а также времени и характеристиках мигрени.

Врачи указали на еду, которая выводит из строя поджелудочную, вызывая рак

Результаты показали, что употребление трёх и более чашек кофе в день увеличивает риск головных болей в этот же день или на следующий. Между тем одна-две чашки напитка никак не влияют на состояние.