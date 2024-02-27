Какая еда выводит из строя поджелудочную

Последние исследования подтверждают, что употребление жареной еды связано с более высоким риском развития онкологии, пишет Pronews.gr. Кроме того, уточняется, что большое количество такой пищи в рационе повышает риск появления нескольких видов рака, в том числе - поджелудочной железы. Специалисты подчеркивают, что любители жареного подвергают особой опасности свой ЖКТ.

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"Исследование 2023 года показало, что высокое потребление жареной пищи может увеличить риск рака желудка более чем на 50%", - отмечает издание.

Медики также указали на другие продукты, которые нет необходимости полностью убирать из рациона здоровому человеку, однако ограничить стоит.

Замена такой пищи "более здоровыми вариантами может снизить риск развития рака и многих других заболеваний, включая болезни сердца", подчеркивают специалисты. Речь об ультраобработанных продуктах, фаст-фуде, еде и напитках с добавленным сахаром, алкоголе, красном мясе, рафинированных углеводах.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова объяснила, почему считает приготовленную в микроволновке еду более полезной, чем ту, что жарили на мангале.

"Что касается мяса на гриле. При высоких температурах образуются соединения, которые ученые относят к опасным с точки зрения возникновения рака", - пишет врач в своем Telegram-канале.

В список самых небезопасных продуктов она также включила все трансжиры. Это жареное, приготовленное во фритюре, сладкое, выпечка.

"Гамбургеры, картошка фри, куриные крылышки и так далее... Их употребление приводит к воспалениям, заболеваниям сердца, инсультам, диабету и другим проблемам", - отметила эндокринолог.

В список еды, снижающей риск возникновения онкологии, медики включили ягоду, цитрусовые, яблоки, груши, зелень, капусту, морепродукты, бобовые, куркуму, розмарин, орегано, имбирь и тимьян.