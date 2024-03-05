Назван продукт, который точно избавит организм от токсинов и канцерогенов

Обычный горох поможет избавиться организму от холестерина, токсических веществ и канцерогенов, заявил в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. По его словам, в 100 граммах этого продукта содержится суточная норма грубых волокон. Именно они не позволяют вредным веществам пробиться в кровь.

Во время еды в организм поступает холестерин, токсические вещества, канцерогены. И все это может всосаться в кровь из кишечника. Грубые волокна окутывают их и не дают этого сделать, — объяснил врач.

«Помимо этого, в горохе содержится примерно три суточные нормы коллагена, добавил врач-офтальмолог Михаил Коновалов. Он отвечает за эластичность сосудистой стенки глаза. Чем лучше работают сосуды, тем это лучше для сетчатки», - отметил он.

Ранее Гандельман рассказал, что цветная капуста содержит витамин К, который помогает останавливать кровотечение и заживлять раны. Однако, по его словам, этот витамин опасен тем, что повышает риски образования тромбов.

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В Центре крови Подмосковья тем временем рассказали, что после зимы стоит сдать анализ на железо и гемоглобин, Там подчеркнули, что в первую очередь сделать это следует тем пациентам, которые страдают от головокружений, слабости, шума в ушах, апатии и раздражительности. Также стоит провериться на витамин D — в зимний период организм получает его недостаточно из-за короткого светового дня.