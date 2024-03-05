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Диетолог Кабанов рассказал о трех продуктах для улучшения эрекции

Диетолог Алексей Кабанов назвал продукты, которые повышают уровень гормона тестостерона, играющего важную роль в интимной жизни человека.

Диетолог Кабанов рассказал о трех продуктах для улучшения эрекции
© Vse42.ru

В беседе с журналистами медик отметил, что основной мужской гормон тестостерон отвечает за уровень сексуальной активности мужчин. Его нехватка может негативно сказаться на эрекции и либидо. Об этом пишет РИА "Новости".

Чтобы повысить уровень этого гормона, врач посоветовал обратить внимание на три продукта. Первыми в списке оказались устрицы.

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«В них содержится очень много цинка. Устрицы – чемпион по содержанию цинка. Этот минерал – важнейший инструмент формирования тестостерона. Не зря устрицы считаются природным афродизиаком», – сообщил Кабанов.

Следующим важным продуктом специалист назвал мед, который помогает поддерживать сосуды в здоровом состоянии. Также для стимуляции выработки тестостерона следует включить в рацион яичные желтки, богатые полезными веществами.

ЗОЖ
Алексей Кабанов