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От какой дозы спиртного недалеко до алкоголизма? Объяснил врач

Многим такое количество алкоголя, растянутое на 7 дней, кажется совсем не страшным. Но привычка расслабляться бокальчиком спиртного после тяжёлого дня уже предвестник алкоголизма, рассказал «Ленте.ру» главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин.

От какой дозы спиртного недалеко до алкоголизма? Объяснил врач
© Secretmag.ru

Как скоро проблема превратится в неутешительный диагноз, зависит от состояния организма.

Бытовое пьянство определяют не только по количеству выпитых бокалов вина. Есть и более узкая грань — 100 мг чистого спирта в неделю.

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О том, что у человека формируется зависимость, говорит это:

  • алкоголь приносит больше вреда, чем удовольствия — появляются проблемы со сном, настроением, аппетитом и раздражительность;
  • пьёт больше и чаще — к примеру, раньше пил лишь по выходным, а теперь добавились пятница и среда.

Если вы предполагаете, что зависимость начала развиваться, лучше поскорее обратиться к психологу или к психотерапевту. А вот заниматься самодиагностикой не следует.

ЗОЖ
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