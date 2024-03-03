От какой дозы спиртного недалеко до алкоголизма? Объяснил врач

Многим такое количество алкоголя, растянутое на 7 дней, кажется совсем не страшным. Но привычка расслабляться бокальчиком спиртного после тяжёлого дня уже предвестник алкоголизма, рассказал «Ленте.ру» главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин.

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Как скоро проблема превратится в неутешительный диагноз, зависит от состояния организма.

Бытовое пьянство определяют не только по количеству выпитых бокалов вина. Есть и более узкая грань — 100 мг чистого спирта в неделю.

О том, что у человека формируется зависимость, говорит это:

алкоголь приносит больше вреда, чем удовольствия — появляются проблемы со сном, настроением, аппетитом и раздражительность;

пьёт больше и чаще — к примеру, раньше пил лишь по выходным, а теперь добавились пятница и среда.