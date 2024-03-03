От какой дозы спиртного недалеко до алкоголизма? Объяснил врач
Многим такое количество алкоголя, растянутое на 7 дней, кажется совсем не страшным. Но привычка расслабляться бокальчиком спиртного после тяжёлого дня уже предвестник алкоголизма, рассказал «Ленте.ру» главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин.
Как скоро проблема превратится в неутешительный диагноз, зависит от состояния организма.
Бытовое пьянство определяют не только по количеству выпитых бокалов вина. Есть и более узкая грань — 100 мг чистого спирта в неделю.
О том, что у человека формируется зависимость, говорит это:
- алкоголь приносит больше вреда, чем удовольствия — появляются проблемы со сном, настроением, аппетитом и раздражительность;
- пьёт больше и чаще — к примеру, раньше пил лишь по выходным, а теперь добавились пятница и среда.
Если вы предполагаете, что зависимость начала развиваться, лучше поскорее обратиться к психологу или к психотерапевту. А вот заниматься самодиагностикой не следует.
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