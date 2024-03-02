Ученые назвали полезные свойства пива в борьбе с раком

Ученые подтвердили пользу употребления пива, так как его вещества могут остановить развития рака или болезни Альцгеймера, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на британское издание The Sun.

Ученые из Калифорнийского университета во главе с профессором Анандасанкаром Рэй обнаружили, что несмотря на вред алкоголя при его злоупотреблении, пить пиво может быть позленным. Так же как и употребление вина и спелых фруктов оно минимизирует риск развития рака или болезни Альцгеймера.

Положительное воздействие на организм обусловлен наличием ароматизатора диацетила, который содержится в напитке. Он аналогичен лекарственным препаратам, применяемым при лечении онкологий.

Положительный эффект может быть при вдыхании этого вещества, которое замедляет негативные изменения в нервной системе, проблемы с памятью при различных заболеваниях, в том числе тормозит болезнь Альцгеймера. Молекулы запаха попадают в организм и меняют экспрессию генов.