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Россиянам перечислили последствия отказа от хлеба

Врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова предупредила, что полное исключение хлеба из рациона может негативно отразиться на здоровье.

Россиянам перечислили последствия отказа от хлеба
© Unsplash.com

Как пишет Aif.ru, отказ от хлеба чреват снижением работоспособности, умственной активности и увеличением усталости из-за дефицита витамина В1.

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Кроме того, предупредила врач, из-за отсутствия фолиевой кислоты пострадает иммунная система, а из-за недостатка пищевых волокон возможны нарушения в работе кишечника. Денисова подчеркнула, что употребление хлеба в разумных количествах способствует здоровью пищеварительной системы.

ЗОЖ
Наталья Денисова