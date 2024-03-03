Россиянам перечислили последствия отказа от хлеба
Врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова предупредила, что полное исключение хлеба из рациона может негативно отразиться на здоровье.
Как пишет Aif.ru, отказ от хлеба чреват снижением работоспособности, умственной активности и увеличением усталости из-за дефицита витамина В1.
Кроме того, предупредила врач, из-за отсутствия фолиевой кислоты пострадает иммунная система, а из-за недостатка пищевых волокон возможны нарушения в работе кишечника. Денисова подчеркнула, что употребление хлеба в разумных количествах способствует здоровью пищеварительной системы.