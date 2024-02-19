Многие люди любят начинать свой день с яичницы или омлета - яйца считаются популярным и питательным завтраком. Однако в последнее время все чаще поднимается вопрос – а безопасно и полезно ли есть яйца каждый день?

Врач Сергей Малоземов рассказал о том, что американские кардиологи рекомендуют ограничить потребление яиц до одного целого яйца или двух белков в день. Причина в том, что желтки содержат холестерин, избыток которого может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. В Австралии врачи также придерживаются умеренного подхода – по их мнению, в неделю безопасно съедать не более 7 яиц.

Таким образом, несмотря на все пользу яиц, есть их следует в разумных пределах – одно целое яйцо или два белка в день будет оптимальной нормой для большинства людей. Это позволит получить все полезные вещества без избыточного холестерина.