Россиянам порекомендовали помогающие худеть без срывов продукты

Для того, чтобы не срываться на вредную еду, нужно всегда иметь дома полезные «перекусы», рассказала нутрициолог Катерина Кузина. Помогающие худеть без срывов продукты она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

© Lenta.ru

По словам Кузиной, дома всегда должен быть хотя бы минимальный запас овощей и фруктов.

«Если вы забываете про овощи, они у вас постоянно пропадают, лучше заранее нарезать и поставить в боковую стенку холодильника огурцы, сельдерей, морковь или яблоки. Они не портятся так быстро, как, например, клубника или малина, но содержат много витаминов», — объяснила она.

Также она посоветовала заранее сварить несколько яиц, чтобы они всегда были под рукой как самостоятельное блюдо, для приготовления сэндвича с зерновым хлебом и листьями пекинской капусты, добавления в овощной салат. Нежирный йогурт без добавок, продолжила Кузина, поможет, когда потребуется перекус или соус для салата.

В качестве источника сложных углеводов Кузина посоветовала иметь на кухне набор круп — прежде всего гречку, которая богата белком и различными витаминами и минералами, а также перловку, полбу, киноа, но не манку и белый рис.

«Отварите белое мясо птицы, измельчите и заморозьте. Так у вас всегда будет под рукой полезный ингредиент хоть для второго блюда, хоть для бульона, хоть для салата», — предложила она.