Названы продукты, продлевающие жизнь

«Этими веществами богаты многие популярные овощи и фрукты. Некоторые из них не обязательно дороги и доступны практически круглый год. Например, это капуста (включая все виды капусты), репчатый лук (лучше красный), яблоки», – цитирует специалиста aif.ru .

По его словам, в список полезных продуктов также входят цитрусовые, помидоры, перцы, виноград, ягоды, зелень и каперсы. Кроме того, богаты флавонолами чай и красное вино. Врач посоветовал каждый день съедать не меньше 500 граммов полезных овощей и фруктов.