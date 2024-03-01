Россиянам раскрыли несколько доступных методов сохранить иммунитет крепким

Для поддержания крепкого иммунитета надо обзавестись несколькими полезными привычками, рассказала врач-инфекционист Маргарита Провоторова. Секреты хорошего иммунитета она раскрыла россиянам в беседе с aif.ru.

© Lenta.ru

По словам Провоторовой, для поддержки иммунной системы важно своевременно лечить любые очаги хронической инфекции: кариес, синусит, тонзиллит, пиелонефрит. Кроме того, она порекомендовала не тратиться на иммуномодуляторы и поливитамины.

«Исключение составляет, пожалуй, только витамин D. Он рекомендован для профилактического приема малышам и взрослым практически всеми мировыми клиническими рекомендациями, в том числе и российскими», — рассказала врач.

Кроме того, продолжила Провоторова, важно поддерживать здоровье микробиома, поскольку живущие на слизистых оболочках кишечника бактерии оказывают непосредственное влияние на формирование иммунитета. Для этого, по ее словам, важно правильно и сбалансированно питаться. Инфекционист предложила увеличить поступление пробиотиков, которые оказывают активизирующее действие на иммунокомпетентные клетки кишечника: это натуральный йогурт без добавления сахара, кефир, простокваша, ацидофилин, квашеная капуста, домашние овощные соления без уксуса, чайный гриб, мисо-суп.

Также Провоторова призвала не забывать про пребиотики, которые нужны, чтобы молочнокислые бактерии полноценно работали в организме.