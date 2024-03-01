Малышева назвала главные заповеди для сохранения иммунитета

Врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале перечислила основные правила заботы об иммунитете. Она назвала их заповедями и построила на примере библейских. Таким образом она постаралась передать важность заботы о своем здоровье.

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Первая заповедь, названная Малышевой, — «Другого иммунитета у тебя не будет». Врач пояснила, что его можно и нужно приумножать. Основным средством для этого является вакцинация. По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, до появления прививок около 6 из 10 детей не доживали до пяти лет. Сегодня детская смертность свелась практически к нулю благодаря вакцинации.

Вторую заповедь Малышева обозначила как «Не верь самозванцам, верь врачам», а третью — «Не украдите здоровье у своих детей». Она особенно отметила важность грудного вскармливания, так как с молоком мама передает ребенку факторы, которые помогают развивать иммунитет ребенка. В первую очередь это иммуноглобулины. Продеус уточнил, что они помогают защищаться малышу от инфекций и вирусов, особенно на слизистых в ротовой полости.

«С грудным молоком мама может передать ребенку свои антитела, то есть свою защиту от многих болезней, свой иммунитет. Помните вспышку коронавируса? Оказалось, что вирус не проходит в молоко и через плаценту не попадает к ребенку. А мамины антитела проходят через плаценту, и ребенок рождается с этими антителами», — пояснила Малышева.