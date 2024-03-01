Что нужно есть для укрепления иммунитета

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман рассказал, какая пища поможет усилить защитные функции организма. В этом списке оказались молочнокислые продукты.
Во время эфира передачи "Жить здорово" медик отметил, что в список суперпродуктов для иммунитета попали простокваша, отруби и зелень. Специалист рассказал, что в молочнокислых продуктах содержатся полезные бактерии. При выборе продуктов в магазине следует отдавать предпочтение тем, на упаковке которых указаны бифидобактерии и лактобактерии. Их концентрация должна быть больше, чем в десятой степени, передает издание NEWS.ru.
Гандельман добавил, что клетчатка принесет больше пользы здоровью в виде кукурузных отрубей.
– Мы должны заботиться о нашем кишечнике, это особый мир. Поэтому надо добавить туда полезные кисломолочные бактерии и пищу для них – это продукты богатые клетчаткой – кукурузные отруби, большое количество зелени, – сообщил врач.
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