Что нужно есть для укрепления иммунитета

Во время эфира передачи "Жить здорово" медик отметил, что в список суперпродуктов для иммунитета попали простокваша, отруби и зелень. Специалист рассказал, что в молочнокислых продуктах содержатся полезные бактерии. При выборе продуктов в магазине следует отдавать предпочтение тем, на упаковке которых указаны бифидобактерии и лактобактерии. Их концентрация должна быть больше, чем в десятой степени, передает издание NEWS.ru.