Как быстро взбодриться без помощи кофеина

Время от времени каждому из нас приходится сталкиваться с ситуациями, когда по каким-то обстоятельствам мы не можем полностью отдохнуть ночью. В таких случаях нам хочется найти способ взбодриться и держать энергию во время рабочего дня. Кроме кофе у на есть множество способов взбодриться, о которых расскажет "Рамблер".

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Формирование правильного рациона

При соблюдении, например, кетодиеты (насыщенной жиром) метаболизм перестраивается на получение энергии из жиров. Многие люди, находящиеся на данном рационе питания отмечают высокий уровень энергии и о ясность мышления Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Восполнение водного баланса

Увлажненный организм функционирует лучше. Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы предотвратить обезвоживание и сохранить хорошую работоспособность органов и систем — достаточное употребление воды помогает взбодриться и поддержать нужный уровень энергии.

Упор на конкретные продукты

Продукты, богатые аминокислотой триптофаном так же повышают уровень энергии и настроение. Триптофан в дальнейшем может переходить в гормон радости серотонин, что повышает настроение и увеличивает уровень энергии.

Наиболее богатые этой аминокислотой продукты — это рыба, сыр, мясо индейки, говядины, орехи, соевые бобы Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Употребление альтернативных напитков

Близкий по действию к кофе — чай матча, который богат антиоксидантами и оказывает быстрое энергонаполняющее действие. Также заменить и кофе, и вдобавок десерт, может какао. Он практически не содержит кофеина, но зато он богат микро-, макроэлементами, а также аминокислотой теобромин, за счет чего оказывает активирующее действие на мозг.

Кроме этого, источники бодрости могут лежать в зоне, не связанной с употреблением определенных продуктов, а именно, достаточная подвижности в течение дня, планирование, следование своим целям, умывание холодной водой или принятие прохладного душа, дыхательные практики. Наполниться энергией может помочь также короткий дневной сон или медитация продолжительностью 15-20 мин Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании