Ученые рассказали, как надо есть, чтобы похудеть

Ученые выяснили, что похудеть можно не изнуряя себя диетами и физическими упражнениями. 10 кг можно сбросить просто если медленнее пережевывать пищу.

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Существует ряд исследований, которые доказали, что существует прямая связь между скоростью поглощения еды и набором веса.

Оказалось, что люди, привыкшие есть быстро в среднем на 4 кг тяжелее нормы, соответствующей их полу и весу. А те, кто ест медленно, напротив, легче на 3 кг, сообщает Stavropol.Media.

Все дело в том, что механизм «голод-насыщение» в мозгу человека работает эффективно при медленном пережевывании еды. Он сформировался у человека в те времена, когда нашим предкам приходилось питаться грубой пищей, которую надо было тщательно жевать. Современные продукты можно проглотить практически не утруждаясь пережевыванием. Центр насыщения не успевает за таким темпом.