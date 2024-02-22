Ученые рассказали, как надо есть, чтобы похудеть
Ученые выяснили, что похудеть можно не изнуряя себя диетами и физическими упражнениями. 10 кг можно сбросить просто если медленнее пережевывать пищу.
Существует ряд исследований, которые доказали, что существует прямая связь между скоростью поглощения еды и набором веса.
Оказалось, что люди, привыкшие есть быстро в среднем на 4 кг тяжелее нормы, соответствующей их полу и весу. А те, кто ест медленно, напротив, легче на 3 кг, сообщает Stavropol.Media.
Все дело в том, что механизм «голод-насыщение» в мозгу человека работает эффективно при медленном пережевывании еды. Он сформировался у человека в те времена, когда нашим предкам приходилось питаться грубой пищей, которую надо было тщательно жевать. Современные продукты можно проглотить практически не утруждаясь пережевыванием. Центр насыщения не успевает за таким темпом.
Исследователи подсчитали, что увеличив время приема пищи человек в среднем потребляет меньше на 88 килокалорий. Этот показатель равен тому, сколько мы израсходуем устроив 10-минутный заплыв в бассейне, потеряем во время прогулки с собакой или потратим во время 20-минутного занятия сексом.