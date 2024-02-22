Врачи назвали самые полезные для организма каши

Врач портала «Зздоровое-питание.рф» рассказаои, какие крупы полезнее всего. Так, по их данным первое место в списке занимает гречневая каша, которая содержит медленные углеводы, клетчатку и белок.

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Каша из гречневой крупы хорошо усваивается, выводит из организма избыточный холестерин и ионы тяжелых металлов. Все это помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Что касается овсяной каши, она содержит пищевые волокна - бета-глюканы, связывающие холестерин. Также она богата магнием, фосфором, кальцием, железом, натрием, цинком и витаминами группы В, РР, Е.группы В, РР, Е.