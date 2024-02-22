Эндокринолог опровергла миф, что целлюлиту подвержены только женщины

Врач-эндокринолог Елена Зяблова опровергла миф, что целлюлиту подвержены только женщины. Врач рассказала, что нередко этот косметический дефект появляется также у мужчин. Это происходит из-за ослабления соединительной ткани, увеличения жировых клеток и уменьшения микроциркуляции под кожей.