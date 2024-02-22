Эндокринолог опровергла миф, что целлюлиту подвержены только женщины

Эндокринолог Зяблова опровергла миф, что целлюлиту подвержены только женщины
Целлюлит образуется из-за ослабления соединительной ткани, увеличения жировых клеток и уменьшения микроциркуляции под кожей.
Врач-эндокринолог Елена Зяблова опровергла миф, что целлюлиту подвержены только женщины. Врач рассказала, что нередко этот косметический дефект появляется также у мужчин. Это происходит из-за ослабления соединительной ткани, увеличения жировых клеток и уменьшения микроциркуляции под кожей.
Как сообщает «Лента.ру», женщины сталкиваются с этой проблемой намного чаще из-за особенности распределения жира. Также на появление целлюлита влияет перепад уровня гормонов.
Помимо прочего, на появление целлюлита влияет генетика, образ жизни, уровень активности и питание, продолжила эндокринолог.