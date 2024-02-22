Способы заставить себя заниматься фитнесом назвала тренер
Фитнес-тренер Елена Соболь перечислила способы, которые помогут начать заниматься спортом тем, кто об этом задумывается.
По мнению специалиста, в первую очередь следует определиться с целью.
«Она может быть разной: сбросить 10 килограммов, подтянуть тело, усилить выносливость», – цитирует эксперта газета «Спорт-Экспресс».
Затем нужно оценить рабочий график и поставить тренировки в свободное время.
Соболь советует приобрести спортивную форму и обувь по размеру, а также новую сумку и бутылку для воды. По словам тренера, это поможет ощутить переход к новому этапу в жизни.
«Важно составить грамотный тренировочный план, который будет учитывать вашу физическую подготовку, возраст, хронические заболевания, противопоказания», – подчеркнула специалист. Новичкам Соболь посоветовала обратиться к тренеру.