Способы заставить себя заниматься фитнесом назвала тренер

Фитнес-тренер Елена Соболь перечислила способы, которые помогут начать заниматься спортом тем, кто об этом задумывается.

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По мнению специалиста, в первую очередь следует определиться с целью.

«Она может быть разной: сбросить 10 килограммов, подтянуть тело, усилить выносливость», – цитирует эксперта газета «Спорт-Экспресс».

Затем нужно оценить рабочий график и поставить тренировки в свободное время.

Соболь советует приобрести спортивную форму и обувь по размеру, а также новую сумку и бутылку для воды. По словам тренера, это поможет ощутить переход к новому этапу в жизни.