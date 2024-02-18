Врач рассказала, как есть рыбу и морепродукты без вреда здоровью

Морская рыба, которая уходит на нерест в реки, может содержать опасных паразитов. Об этом порталу "Доктор Питер" рассказала преподаватель кафедры терапии Государственного университета просвещения, педиатр, диетолог Светлана Буданцева.

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В рыбе и морепродуктах много белка, полезных жирных кислот (омега-3 и омега-6), они прекрасно усваиваются и помогают контролировать вес. Также они богаты йодом (он необходим для здоровья щитовидной железы), витаминами группы В и дефицитными минералами молибденом, кобальтом, цинком, селеном (требуются для правильной работы ферментов).

Рыба и морепродукты могут быть заражены паразитами. По данным Роспотребнадзора, на первом месте по распространенности — дифиллоботриоз. Заразиться можно при употреблении как пресноводных рыб (щука, окунь, налим, ерш, судак), так и морских, которые нерестятся в реках (тихоокеанский лосось, горбуша, кета). Но из-за риска описторхоза самая опасная рыба — речная (язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст).

В морепродуктах эксперты обнаруживают вирусные и бактериальные инфекции. А губки, мидии, креветки и устрицы без потрошения опасны из-за содержащихся в них токсинов. Кроме того, в морской рыбе может накапливаться скомбротоксин, который способен вызвать спазм бронхов. Наконец, в тунце, макрели, белуге и северной щуке может быть много ртути.

«Родителям важно знать, что белки морепродуктов чужеродны для организма человека и могут дать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока, а сами блюда из морепродуктов достаточно специфические и скоропортящиеся», — говорит Светлана Буданцева.

Некоторые виды рыбы детям можно предлагать с восьми месяцев. Креветки, мидии, кальмары лучше давать с трех лет, когда достаточно созрели иммунная система и печень.