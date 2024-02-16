Так нельзя: 7 пищевых привычек, от которых нужно срочно избавиться

Пищевые привычки могут значительно влиять на наше здоровье и самочувствие. Некоторые из них приносят пользу, в то время как другие могут быть вредными. Вот семь пищевых привычек, от которых следует непременно избавиться:

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Переедание

Может привести к увеличению веса, проблемам с пищеварением. Старайтесь есть медленно, прислушиваясь к сигналам своего тела о насыщении.

Употребление слишком большого количества обработанных продуктов

Обработанные продукты часто содержат большое количество сахара, соли и нездоровых жиров. Они могут способствовать увеличению веса, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету.

Пропуск завтрака

Отказ от первого приёма пищи может обернуться перееданием в течение дня. Завтрак обеспечивает организм энергией и питательными веществами, необходимыми для начала дня, «пробуждает» мозг, готовя его к активной деятельности.

Употребление сладких напитков

Сладкие напитки, такие как газировки и соки — источники сахара и калорий. Они могут способствовать увеличению веса, кариесу, а также возникновению (или обострению) заболеваний ЖКТ, поскольку красители и газы в напитках раздражают стенки желудка и кишечника.

Употребление слишком солёной пищи

Соль может повышать кровяное давление и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Старайтесь свести к минимуму количество соли в рационе и использовать другие приправы для придания вкуса пище — например, сушёную зелень, чеснок, томаты.

Употребление насыщенных и трансжиров

Насыщенные и трансжиры могут повышать плохой холестерин в крови и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сократите потребление продуктов, содержащих их — жареного мяса, сливочного масла, сладостей.

Заедание стресса