Диетологи назвали два легких завтрака для здорового пищеварения
Завтраки на растительной основе стали популярными, так как все больше людей стремятся к здоровому и экологичному питанию.
Некоторые из таких блюд стабилизируют уровень сахара в крови, ускоряют обмен веществ и улучшают пищеварение. Диетологи назвали два лучших из них, сообщает американское издание She Finds.
Овсянка
Овсянка — универсальный продукт для завтрака на растительной основе, источник питательных веществ, преимущества которого выходят за рамки простого приема пищи. Содержащиеся в ней сложные углеводы обеспечивают постоянное высвобождение энергии, они способствуют стабилизации уровня сахара в крови и предотвращают упадок сил.
Так как эта крупа богата растворимой клетчаткой, она помогает наладить пищеварение, создавая здоровую среду в кишечнике, а также помогает его регулярному опорожнению.
«Обычная овсяная каша без добавления сахара поддерживает метаболизм, поскольку в ней нет пустых калорий, добавок и консервантов. Она становится источником энергии, который легко усваивается организмом. Клетчатка, содержащаяся в овсянке, также способствует увеличению объема стула, что облегчает и повышает эффективность прохождения через пищеварительный тракт», — объяснил диетолог Мелисса Рифкин.
На завтрак Рифкин посоветовала есть горячую овсянку в сочетании с орехами и ягодами.
Омлет из тофу
Омлет с тофу обладает множеством полезных свойств для здоровья. Скрэмбл из тофу, насыщенный растительными белками и не содержащий холестерина, поддерживает стабильный уровень сахара в крови, обеспечивая постоянный источник энергии в течение всего утра. Содержание белка также ускоряет обмен веществ, помогает контролировать вес и сжигать калории.
Кроме того, включение тофу в утренний прием пищи способствует лучшему пищеварению, так как он содержит необходимые питательные вещества и легко усваивается организмом.
Диетолог Шери Бергер рассказала, что тофу — полноценный источник белка, который также богат клетчаткой. Эксперт посоветовала смешать тофу с овощами, чтобы добавить в блюдо еще клетчатки и антиоксидантов, а также помочь организму регулировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение.
Овощной скрэмбл из тофу в сочетании с кусочком цельнозернового тоста хорошо сбалансирован по содержанию белка и сложных углеводов.
В заключение Бергер отметила, что белок и клетчатка замедляют процесс пищеварения, снижая быстрое поступление сахара в кровь. Это приводит к более стабильному уровню сахара в крови без внезапных скачков.