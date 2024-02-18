Диетологи назвали два легких завтрака для здорового пищеварения

Завтраки на растительной основе стали популярными, так как все больше людей стремятся к здоровому и экологичному питанию.

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Некоторые из таких блюд стабилизируют уровень сахара в крови, ускоряют обмен веществ и улучшают пищеварение. Диетологи назвали два лучших из них, сообщает американское издание She Finds.

Овсянка

Овсянка — универсальный продукт для завтрака на растительной основе, источник питательных веществ, преимущества которого выходят за рамки простого приема пищи. Содержащиеся в ней сложные углеводы обеспечивают постоянное высвобождение энергии, они способствуют стабилизации уровня сахара в крови и предотвращают упадок сил.

Так как эта крупа богата растворимой клетчаткой, она помогает наладить пищеварение, создавая здоровую среду в кишечнике, а также помогает его регулярному опорожнению.

«Обычная овсяная каша без добавления сахара поддерживает метаболизм, поскольку в ней нет пустых калорий, добавок и консервантов. Она становится источником энергии, который легко усваивается организмом. Клетчатка, содержащаяся в овсянке, также способствует увеличению объема стула, что облегчает и повышает эффективность прохождения через пищеварительный тракт», — объяснил диетолог Мелисса Рифкин.

На завтрак Рифкин посоветовала есть горячую овсянку в сочетании с орехами и ягодами.

Омлет из тофу

Омлет с тофу обладает множеством полезных свойств для здоровья. Скрэмбл из тофу, насыщенный растительными белками и не содержащий холестерина, поддерживает стабильный уровень сахара в крови, обеспечивая постоянный источник энергии в течение всего утра. Содержание белка также ускоряет обмен веществ, помогает контролировать вес и сжигать калории.

Кроме того, включение тофу в утренний прием пищи способствует лучшему пищеварению, так как он содержит необходимые питательные вещества и легко усваивается организмом.

Диетолог Шери Бергер рассказала, что тофу — полноценный источник белка, который также богат клетчаткой. Эксперт посоветовала смешать тофу с овощами, чтобы добавить в блюдо еще клетчатки и антиоксидантов, а также помочь организму регулировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение.

Овощной скрэмбл из тофу в сочетании с кусочком цельнозернового тоста хорошо сбалансирован по содержанию белка и сложных углеводов.