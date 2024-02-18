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Волгоградские врачи составили меню для поддержания здоровья сердца зимой

Врачи волгоградского кардиоцентра предложили несколько рецептов вкусных и полезных блюд, которые, по их словам, способны положительно влиять на работу сосудисто-сердечной системы организма в холодное время года.

Врачи составили меню для поддержания здоровья сердца зимой
© Vpravda.ru

Первое блюдо – теплый крем-суп с овощами. Готовится он очень просто. Нужно отварить курицу, добавить в бульон нарезанный перец, морковь и брокколи. Курицу из бульона предварительно нужно достать. Овощи с жидкостью требуется перебить в блендере, а мясо птицы нарезать на мелкие кусочки. Получится согревающий суп, богатый клетчаткой.

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Второе блюдо, употребление которого благотворно отразится на здоровье вашего сердца, - запеченный лосось с лимоном и зеленым горошком. Красная рыба обеспечит организм полезными омега-3 жирными кислотами.

На десерт можно попробовать запечь тыкву, измельчить ее и в получившееся пюре добавить корицу. Такая сладость содержит антиоксиданты и витамины и совсем невредна для здоровья и фигуры.

А чтобы поднять настроение можно приготовить горячий шоколад, добавив в него мед и корицу, или зеленый чай с имбирем и лимоном. Последний еще и отлично защищает от вирусных болезней.

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