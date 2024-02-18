Врач указала на жирную еду, которая необходима для крепких сосудов

Отказ от жиров в рационе при переходе на правильное питание - ошибка. Исследования показали, что проблема не столько в такой пище, сколько в том, какой именно жир человек употребляет.

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Для здоровья мозга, сердца, сосудов, производства большинства гормонов и многих других целей необходимы жиры высокого качества, пишет в своем Telegram-канале кардиолог Ольга Бокерия.

"В конечном итоге защитная мембрана абсолютно каждой клетки нашего организма состоит из жиров", - подчеркнула врач.

Считаются полезными для сосудов те жиры, которые присутствуют, например, в орехах и фруктах, например, в авокадо и оливках. Речь про мононенасыщенные жиры. Кстати, жирные кислоты, которые в своей структуре содержат одну двойную углерод-углеродную связь, присутствуют и в красном мясе.

Кроме того, как и мононенасыщенные жиры, полиненасыщенные снижают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, известны как "плохой" холестерин) в крови и поэтому считаются полезными для здоровья. Содержатся в рыбе, грецких орехах, семенах, включая семена подсолнечника и кунжут. Могут такие жиры присутствовать и в некоторых видах мяса. Главное помнить про меру в употреблении тех или иных продуктов.

Другое дело - трансжиры, которые используются в производстве фастфуда, тортов, соусов и других популярных продуктов.

Как отмечает специалист со ссылкой на исследователей, трансжиры имеют тенденцию повышать уровень ЛПНП в крови, усугубляя атеросклероз. Учитывая риски для сердечно-сосудистой системы, от такой еды лучше отказаться.

Ранее хирург, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян объяснил, почему не стоит переходит на обезжиренную еду.

"Если вы видите на этикетке "без жира" или "низкое содержание жиров", знайте, что это высоко обработанный продукт с большим добавлением сахара", - предупредил специалист.