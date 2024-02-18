Стало известно, что нужно съесть вечером, чтобы убрать жир на животе
Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, чтобы убрать жир на животе, перед сном нужно есть полезные углеводы, рыбу, курицу или тушеные овощи.
Она уточнила, что проблемы с лишним весом довольно часто связаны с кортизолом – гормоном стресса. Он мешает как потерять, так и набрать массу, пишет РЕН ТВ.
По словам врача, кортизол влияет на углеводный обмен, что провоцирует повышение глюкозы и инсулина. Соответственно, если человек долго занимается спортом, но похудеть так и не получается, значит, не хватает углеводной пищи. Без нее не могут нормально работать надпочечники, где и вырабатывается кортизол.
«Если вы часто в стрессе, трудно засыпаете или просыпаетесь по ночам, вам не подходят низкоуглеводные диеты», – написала Янг в своем Telegram-канале.
Здесь помогут полезные углеводы, благодаря которым человек получит качественный сон и избежит скачков кортизола. Качество сна, в свою очередь, по словам эндокринолога, влияет и на вес.