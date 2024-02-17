Cтудентам рассказали, как организовать сбалансированный рацион

Вологодским студентам рассказали, как организовать себе сбалансированный рацион питания
Накануне студенты Вологодского педагогического колледжа и студенты университетского колледжа ВоГУ пообщались с главным внештатным диетологом Департамента здравоохранения Вологодской области Майей Жуковой.
Майя Жукова врач-диетолог областной детской клинической больницы. Она выступила с темой «Профилактика алиментарно-зависимых заболеваний в студенческой среде». Алиментарно-зависимые заболевания – это болезни, связанные с приёмом пищи.
Врач рассказала учащимся о самых распространённых нарушениях в режиме питания студентов, об основных принципах рационального питания и о том, как во время обучения организовать себе сбалансированный рацион питания.
Встреча прошло в рамках тематической недели «Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта», которая продлится до 18 февраля.