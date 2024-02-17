Cтудентам рассказали, как организовать сбалансированный рацион

Майя Жукова врач-диетолог областной детской клинической больницы. Она выступила с темой «Профилактика алиментарно-зависимых заболеваний в студенческой среде». Алиментарно-зависимые заболевания – это болезни, связанные с приёмом пищи.

Врач рассказала учащимся о самых распространённых нарушениях в режиме питания студентов, об основных принципах рационального питания и о том, как во время обучения организовать себе сбалансированный рацион питания.